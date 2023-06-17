很多人一陷入戀愛就像變了一個人，把時間精力全花在對方身上，沉醉在兩人世界裡，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座很容易被粉紅濾鏡沖昏頭，進而被感情左右，做出一些不理智的行為和決定。

▍牡羊座

牡羊座個性衝動，想到什麼就會做什麼，面對愛情同樣如此，很少會考慮兩人之間到底適不適合，喜歡了就直接追，也因為容易被對方的花言巧語所騙，所以很常遇人不淑。

▍天蠍座

天蠍座是一個智商極高的星座，但是這樣的人在面對感情時，智商也會變成負數，癡情的他們在認定對方後就會全心奉獻，就算旁人堅決反對，天蠍座一向是不到黃河心不死，無論旁人怎麼說，他們都會拚命護愛，就算是一路錯到底也無怨無悔。

▍射手座

射手座談戀愛追求的就是快樂和激情，尤其是對幽默風趣的另一半完全沒有抵抗力，就算知道對方似乎不是那麼專情，也會選擇賭一把，以真心換真心。不過如果這段關係讓射手座感到壓抑，他們的感情也是最經不起折騰的，屆時說斷就斷，絲毫不會有任何留戀。