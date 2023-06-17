國民黨總統參選人、新北市長侯友宜6月8日在政大演說，被批答非所問，還有許多網友剪輯影片瘋傳，而先前侯友宜缺席的台大「校園總統馬拉松」座談會將在19日補考，外界關注侯友宜能否扳回一城。前立委郭正亮表示，總統競選要旗幟鮮明，侯的團隊必須要進入作戰模式勇於表達、不能再模糊，尤其台大的座談會一定會是大場面，不能再滑跤了。

郭正亮今(17日)在政論節目《中天辣晚報》表示，目前看到的總統民調都在13日之前做的，餵藥案還在燒，政大演說也在傳，真的有受到傷害，不過13日之後，競選團隊有進到作戰模式，國民黨和立委、議員都有幫侯友宜，現在已經好很多了。

郭正亮坦言，侯友宜一直沒有給人進入競選作戰的狀態，網路上也都是民眾黨主席柯文哲的影片，沒有侯的，想幫忙轉傳都不行。但郭提到，近期有幾件事對侯比較有利，首先就是前副總統連戰願意挺侯友宜，這蠻了不起的，也能消除一些深藍對侯的疑慮，另一件事就是侯友宜到退伍軍人協會的場子拜會，也有接上黃埔精神。

郭正亮指出，這次選舉是三個候選人在選，最重要的就是穩住基本盤，沒有基本盤就沒有能量號召中間選民支持，現在連戰、連勝文願意表態挺侯，接下來應該也會有前總統馬英九這些比較顧大局的人會願意挺侯，其他枝微末節的問題，也會隨基本盤歸隊慢慢解決。

郭正亮強調，基本盤不是只有人站出來，基本主張也要跟基本盤符合，有些問題侯友宜真的不能閃，因為選總統就是要選未來路線、政策、價值，要旗幟鮮明，不可能跟民進黨沒有強烈對照。

郭正亮認為，侯的競選團隊、尤其是他自己都要進入競選模式，要勇於表達、勇於講話，不能再用模模糊糊的態度，這不只是攻擊對手，還是表達自己的立場主張。

郭正亮也說，禮拜一(19日)台大的那一場座談會，也是很硬的場面，一定是大場面，絕對不能滑跤，相當於侯友宜總統大選的「期中考」。