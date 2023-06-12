近日，香港無線電視台舉行《中年好聲音2》海選，吸引許多藝人的親友來參加，如李玫二姐李思林、曹敏莉胞妹曹敏寶等，而今年有資深藝人呂良偉胞弟呂良國現身參加，62歲的呂良國看起來相當凍齡，有型的程度絲毫不輸哥哥呂良偉。

呂良偉62歲胞弟呂良國參加《中年好聲音2》，只見他一頭清爽短髮戴上粗框眼鏡，身穿白上衣加黑色西裝搭牛仔褲現身，十分斯文帥氣，且不論外貌與身形，與哥哥呂良偉亦有幾分相似，而呂良國出場態度相當謙卑，在台上說：「我是參賽者664號呂良國，我今年62歲。這次參加《中年好聲音》是想得到各位評判的提點、指導。」呂良國開口歌唱時，表現相當平穩，聲線非常磁性，令其中一位女評審豎起大拇指。

事實上，呂良國曾為「亞洲電視藝員訓練班第1期」學員，與黃秋生、苑瓊丹等是同班同學；不過後來因星途不順而淡出，而後轉行當任職私家偵探，事業做得有聲有色，感情方面，呂良國與前妻育有兩個女兒，曾被誤傳是呂良偉的私生女。呂良國愛女呂善婷由呂良偉與太太撫養長大，故與呂良偉夫妻關係親密。