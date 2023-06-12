金管會表示，如果民眾購買境外保單，可能會產生四大風險。第一，無法受到我國保險法令完整的保護，因簽發境外保單的保險公司設立於國外，不受我國保險法令規範，且境外保單不在我國保險安定基金保障範圍，消費者須自行承擔風險。

第二，發生理賠爭議時，可能會申訴及求償無門。因簽發境外保單之公司在我國沒有據點，消費者需自行接洽國外的保險公司辦理，可能無法獲得完整的服務及保障。第三，保單以外文書寫，不易理解，境外保單多以英文書寫，消費者不易理解保單相關的權利、義務，即使附有中文譯本，消費者也未必能夠完全了解相關內容，亦可能因契約內容認知差異，衍生爭議。

第四，無法享有我國稅法優惠。由於境外保單不為我國法律所承認，因此投保所支付的保費，無法做為所得稅之列舉扣除額，而境外保單的死亡保險金即使已指定受益人，也不適用保險法有關死亡給付不得作為被保險人遺產之規定。

金管會強調，依保險法第167條之1規定，為非保險法的保險業或外國保險業代理、經紀或招攬保險業務者，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以上2,000萬元以下罰金。呼籲大眾切勿以身試法。同時，消費者若有招攬境外保單之具體事證，可附證向司法單位告發或向金管會檢舉。