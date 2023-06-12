本次招募第一階段筆試委託證券暨期貨市場發展基金會辦理，筆試測驗日期為112年7月22日（星期六）；通過筆試測驗者，將於8月下旬進行第二階段面試甄選。
招募資訊請參閱櫃買中心（網址：https://www.tpex.org.tw）或證券暨期貨市場發展基金會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20230722）網頁。
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櫃買中心辦理徵才，將招募會計審計、財務金融、法務、資訊安全、大數據與資料科學、C語言程式設計及網路管理等7類人員，為注入新血，資訊類歡迎應屆畢業之社會新鮮人報考，報名時間自即日起至7月3日止，一律採網路報名。
本次招募第一階段筆試委託證券暨期貨市場發展基金會辦理，筆試測驗日期為112年7月22日（星期六）；通過筆試測驗者，將於8月下旬進行第二階段面試甄選。
招募資訊請參閱櫃買中心（網址：https://www.tpex.org.tw）或證券暨期貨市場發展基金會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20230722）網頁。
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