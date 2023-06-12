櫃買中心辦理徵才，將招募會計審計、財務金融、法務、資訊安全、大數據與資料科學、C語言程式設計及網路管理等7類人員，為注入新血，資訊類歡迎應屆畢業之社會新鮮人報考，報名時間自即日起至7月3日止，一律採網路報名。