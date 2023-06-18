今年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試今（18）日舉行，應到人數為9751人，缺考人數計551人、到考人數9200人（包括中等學校師資類科3530人，國民小學師資類科2669人，幼兒園師資類科2263人，特殊教育師資類科738人），到考率為94.35％。

教育部表示，這次考試使用「第二類備用試場」考試人數23人、使用12間「第二類備用試場」，另使用特殊試場應考人有39位，試務單位也配合應考人需求，提供盲用電腦、放大卷、延長考試時間、特殊桌椅與安排方便進出的試場等考場服務。

教師資格考試試題主要目的在於評量應考人的教育專業基本知能，因此各考科組題內容整合教育理論知識與教育實務情境，以「難易適中、優質合理」為原則，並持續發展素養導向試題。

教育部表示，這次考試試題及選擇題參考答案將在6月19日中午12時後公布於本考試網站，應考人若對試題有疑義，可於6月21日下午10時前登入網站提出申請「試題疑義」，依序填具資料並上傳佐證資料電子檔，即完成網路試題疑義申請作業，逾期不予受理。試題疑義釋復結果將於6月30日中午12時公布於本考試網站。

教育部說，這次考試結果訂於7月28日上午10時以「電子榜單」方式公告於本考試網站，應考人可於放榜日起至10月31日自行登入網站列印成績通知單。教育部高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試網址：https://tqa.rcpet.edu.tw。

申請以「暫准報名」方式報考的應屆畢業生，必須於7月18日前提供修畢師資職前教育證明書及學士以上學位證書；碩博士階段則另須提供修畢碩士學位或博士學位畢業應修畢學分（不包括論文學分）之證明，以上資料送達試務單位，確認後方完備考試資格，並得查詢考試結果。