北市某高中上周到南部畢業旅行後，傳上百名學生染病請假，但學校不停課引發學生及家長不滿。校方表示，經防疫會議討論後決議不停課，但會安排同步直播課程，北市教育局則表示，目前中央並沒有規定流感要停課，但會提醒學校留意衛生安全，避免疫情擴散。

北市某高中6月14日至17日到南部畢業旅行後，上百名學生「染病」請假，有學生在社群軟體發文指「180多個A流，我們不停課」，有家長也說四天三夜的畢旅已有學生不適甚至提早搭高鐵回台北，學校不停課作法引起學生及家長不滿。

校長表示，上周畢旅出發前也有說不能去可全額退費，而畢旅確實有學生不舒服的狀況，第一天有1位學生不舒服，安排就醫後發現確診A型流感，送去搭高鐵北返，4天旅程共20多人不舒服先返家，截至端午連假前，高二生感染A型流感80人、類流感逾40人、新冠11人，也呈報教育局。

校長也說，期間有家長要求停課，但校方開防疫會議討論，考量感染人次減緩及評估風險後，決議不停課，但為了保障學生的受教權，有安排同步直播課程，6月28日至30日期末考照常舉行，但會有補考或隔離考場的安排。

北市教育局表示，目前中央並沒有規定流感要停課，若感冒的人數較多學校可以開會評估因應作法，我們尊重學校的決定，並提醒學校還是要留意衛生安全，避免疫情擴散。