今年縣府辦理代為標售共釋出29筆土地，包括教會、寺廟占用等，即日起受理投摽，預計30日上午開標。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

台灣早年留下許多權利內容不符或與現行法令不符的土地，因無法處分或遭占用，因此產生民怨甚至糾紛，彰化縣政府自2011年起代為標售，但至今仍有600多筆，今年縣府辦理代為標售共釋出29筆土地，包括教會、寺廟占用等，即日起受理投摽，預計30日上午開標。

彰化縣政府地政助表示，縣府從2011年起代為標售，每年都會分2至3批辦理代理標售，從2011年的3645筆逐年標售，至今剩下約600多筆未解決，此次標售公告的29標土地中，多數遭到占用，因此提醒有意投標人，標售皆按現狀標售，地上物及一切應辦手續或占用的排除，都得由得標人自理。

地政處指出，在光復初期政府辦理土地總登記時，有的土地所有權人不懂法令，或是因公務人員經驗不足，造成住址不符或姓名不全，變成權屬不明的情況產生，也有像是日本株式會社、教會或寺廟因不符合法令規定，無法釐清土地權屬，造成土地無法處分，甚至被占用。

後經人民陳情後，政府通過地籍清理條例，逾申請登記期限，仍未有權利人申報或申請登記，除公共設施用地外，由縣府辦理代為標售，經2次公開標售未能標脫者，依規定將囑託登記為國有。

地政處長蔡和昌表示，今年首批代為標售土地共有29筆，幾乎都是共同持分，不少是私人教會、寺廟占用土地，提醒各標號土地權利人及利害關係人，在決標前仍可檢具相關證明文件向彰化縣各地政事務所申辦登記或向各主管機關辦理申報，以確保自身權益。

地政處補充，即日起受理投標，訂於6月30日上午10時開標，歡迎符合投標資格的民眾踴躍投標。有意投標者可向縣府地政處地籍科、彰化縣各地政事務所免費索取投標書件，也可到縣府地政處網站下載使用。