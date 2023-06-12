冠軍累計1至5月合併營收12.04億元，年減7.95％。

隨著現代消費者對於空間風格意識提升，冠軍表示，集團仍持續積極豐富旗下磁磚產品系列、花樣等策略，已於第二季陸續推出多項新款磁磚產品，並持續拓展進口大板薄磚、SPC木地板系列產品銷售表現，有效滿足建商、設計師與一般民眾多元風格設計需求，皆有助於推升冠軍旗下各品牌於台灣地區知名度及銷售表現。

對於第二季營運前景，冠軍持審慎看法。冠軍指出，為因應電費、製造成本持續上漲壓力，冠軍已於4月針對旗下不同類別磁磚產品價格調漲約7-13％，隨著調漲後訂單陸續交貨認列，除有望推升營收表現，更有助於提振整體毛利、營運成長動能。

對於後續整體營運發展，冠軍指出，仍將持續進行產品銷售組合調整、磁磚施作工法改良以及業務銷售通路服務等進行全面升級計畫，有助於擴大旗下品牌於台灣建材市場占表現，助力集團未來整體營運向上發展。