其中房屋稅，依據財政部解釋，其以支柱支撐之太陽光電板，未另外舖設頂蓋建材及設置門窗牆壁，非屬房屋稅課徵範圍。此外，所產生的電能若有出售情形，由於依據內政部解釋，太陽光電設備非屬建築法所稱雜項建築物，不致於構成房屋提供營業使用或出租，如原定房屋、土地用途及功能不變，應可按原適用稅率及減免方式課徵房屋稅、土地稅。

關於售電收入的營業稅課徵，陳志愷指出，由於個人不是營業單位，因此應根據是否以銷售為目的而有不同。如以自用為主，僅在有賸餘時由發電事業收購，依據財政部解釋，可免辦理稅籍登記課徵營業稅；否則，當最近6個月平均每月銷售額達8萬元以上，應辦理稅籍登記，使用統一發票申報繳納營業稅，其為小規模營業人，則由稽徵機關以查定方式課徵營業稅。

所得稅方面，個人如須辦理稅籍登記，其售電收入應參照獨資組織營利事業，按自行申報或稽徵機關查定的營利事業所得額課徵綜合所得稅；如不須辦理，按發電事業通報一時貿易資料課徵綜合所得稅。 至於建築物因區分所有權而由大樓管理委員會取得的售電收入，如符合須辦理稅籍登記條件，應課徵營業稅及營利事業所得稅；如不須辦理，因其收入產生是附屬於大樓管理事務而不具備營利事業型態，是否能比照大樓管理委員會取得的孳息或補助收入，免辦理營利事業所得稅結算申報，尚有待澄清。

陳志愷提醒，建築物所有人除留意不構成房屋稅課徵的裝設方式，對於設備運轉產生的電能應以自用為主，一方面避免與銷售營利稅負產生連結，也同樣能為節能減碳盡心力。