統一超指出，受惠母親節檔期「LOVE MOM」集團活動，台灣7-ELEVEN帶動整體營運穩健向上；轉投資事業方面，菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活(台灣星巴克)、上海7-ELEVEN、統一精工、統一生活(康是美)等表現亦亮眼，挹注整體營收成長。

台灣7-ELEVEN深耕OPEN POINT生態圈，5月會員交易金額較去年同期成長近2成，更積極向海外發展，耗時近一年開發零售界首創的「跨境旅遊集點護照」功能，架構跨境會員服務平台，首波開通日本Ponta會員服務嵌入OPEN POINT APP，服務開通一天立即吸引萬人啟用，擴大滿足會員海外旅遊需求。

全台超過3千門市推出24小時販售的「星級饗宴-滷味」，更藉由智能團購平台「i划算」與五星級飯店、米其林星級餐廳、必比登推薦平價美食共10間人氣餐飲品牌，架構「星級饗宴-家庭料理專區」上架名廚監製獨家商品，帶動鮮食業績成長超過2成。

此外，夏季冰飲品旺季，CITY咖啡帶動類別業績成長超過2成，與冰淇淋COLD STONE於270間「7-ELEVEN酷聖石複合店」獨家推出「酷聖石mini系列」以及「蔬果健康日」等主題則帶動來客成長，推升相關類別業績成長1～3成；6月持續聚焦鮮食、咖啡、冰飲品、日用品推出多元沁涼生活提案，有望再創新一波成長動能。