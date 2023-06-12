大陸國家主席習近平12日下午在北京人民大會堂與正在進行國事訪問的宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）舉行會談。習近平表示，卡蕬楚堅決履行與中國大陸建交的競選承諾，做出歷史性決斷，展現出堅定政治意志，對此高度讚賞；中方願與宏都拉斯做相互尊重、平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴。

央視新聞聯播12日報導，習近平指出，今年3月，中國與宏都拉斯建立外交關係，你是首位對中國進行國事訪問的宏都拉斯總統。你的到來開啟了中宏關係新的歷史篇章，具有特殊而重要意義，我對你表示熱烈歡迎。你是宏都拉斯歷史上首位女性總統，就職以來團結帶領宏都拉斯人民自立自強，致力於推動國家發展事業取得新成就，我對此表示衷心祝賀。

習近平表示，卡蕬楚堅決履行與中國建交的競選承諾，做出歷史性決斷，展現出堅定政治意志。其丈夫、宏都拉斯前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）先生也為此發揮了積極作用，我對此高度讚賞。歷史將銘記你們為中洪關係作出的貢獻。

習近平強調，中宏建交，功在當今，利在長遠。建交以來，兩國關係快速起步，開局良好，呈現出蓬勃活力和廣闊前景。上周，中國駐宏都拉斯使館正式開館，總統女士委派內閣主要成員出席開館儀式，充分表明你對中宏關係的高度重視。不久前，宏都拉斯記者團、企業家代表團成功訪華。不少代表表示，這次訪華徹底改變了自己的對華認知，願永遠做中國人民的好朋友。中方深受感動。

習近平說，中方將堅定不移發展中宏友好關係，堅定支持宏都拉斯經濟社會發展，願與宏都拉斯做相互尊重、平等互利、共同發展的好朋友、好夥伴。我願與你一道，從戰略高度和長遠角度引領和推動雙邊關係深入發展，把兩國合作的美好願景變為實實在在的成果，給兩國人民帶來更多福祉。