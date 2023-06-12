許多人都會在美式賣場好市多購買各種生活用品。一位女子分享，近日她到好市多汐止店消費時，發現原價1299元的C牌冰桶正在大打折，且折價的金額高達700元，比售價599元還要多，讓她驚呼根本是「不買對不起自己」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，C牌23公升冰桶「折價的金額比售價還多」，不買根本是對不起自己，冰桶本身提桿堅固，上面直接附有開罐器，另外還有漏水孔供內部排水，唯一的缺點就是冰桶本身有點重量。

根據好市多介紹，C牌23公升冰桶適合用於露營、釣魚，原價1299元，目前賣場下殺700元，一個冰桶只要599元，活動期限只到6月18日，且數量有限售完為止。

對此，許多網友紛紛回應，「其實它算是一張椅子」、「我在大順也有看到，但空箱就不輕，裝了冰塊或其他東西，我應該就提不動了，所以放棄」、「我剛買完別家，這個給我特價，X的貢丸⋯」；另外不少人認為C牌冰桶缺點是沒輪子，「缺點沒有輪子」、「這重量沒輪子，買的是傻了嗎？」、「我以為缺點是沒有輪子」。