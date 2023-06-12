雲林縣縣議員陳芳盈12日上午在臉書控訴，去年初遭名嘴朱凱翔性騷擾，針對朱在臉書道歉「不記得有說過」，晚間8點許在臉書發表「給還在上朱凱翔節目的朋友的一封信」，表示朱凱翔「道歉」了，這個道歉總合來說就是9個字「喝醉了，不記得，對不起」，也是性騷擾者最常用的藉口。「你意外嗎？我不意外」。

「我不是唯一被朱凱翔騷擾的人」，「我更不是第1個被朱凱翔騷擾的人」。陳芳盈表示，她要說的是大家去Google新聞一下，就會發現他是騷擾女生的慣犯，這些劣跡就不用她多說了。

陳芳盈說，當她早上把聲明發出去後，大家去看看臉書、留言，受害者一一浮現，有的受害者選擇透過中間的朋友輾轉告訴她「謝謝你，陳芳盈，妳真的很勇敢，謝謝妳幫我們伸張了正義。」也有當事人公開在臉書說「親身經歷才會知道他有多噁心。憑什麼上節目談性騷擾、批評朱學恒？另位朱姓名嘴比朱學恒噁心100倍」。

「但我要告訴大家，我一點都不勇敢，我擔心被朱凱翔反告，我擔心他會用他的媒體力量和網路力量霸凌我，所以，我忍了1年多，這並不叫勇敢」，陳芳盈指出，真正讓她炸裂的是，朱凱翔聲援鍾沛君，痛批朱學恒「噁心到不行」，她真的像被五雷轟頂一樣，腦袋嗡嗡作響「你憑什麼，你比朱學恒噁心100倍」。

陳芳盈最後說，才是她這封信真正的重點，朱凱翔的道歉根本不重要，她要拜託還在上朱凱翔節目的政治人物和媒體評論人，想想過去被朱凱翔傷害的女性？想想未來可能被朱凱翔騷擾的女性。不要因為你們的漠視甚至助長朱凱翔的影響力，而製造出更多被朱凱翔騷擾的女性。

陳芳盈強調，朱學恒性騷擾鍾沛君，就必須退出直播圈、退出政論圈；「那麼，我要問的是」，為什麼這樣的標準遇到多次被新聞報導有騷擾女性習慣的朱凱翔，大家就可以假裝不存在？

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