牽手7年的老公竟成落跑新郎。現年31歲的澳洲女子伊莎貝爾（Isabelle Glastonbury）與娘家砸下5萬美元（約新台幣153萬），在當地補辦豪華婚禮，未料美籍前夫竟在

取得澳洲簽證的

隔天落跑，讓前晚還和對方享用燭光晚餐的伊莎貝爾，只能望著被搬空的行李和丈夫私人物品興嘆。

據《紐約時報》報導，伊莎貝爾2015年在美國達拉斯與前夫相識、隔年訂婚，2018年一起搬到娘家雪梨生活，但令伊莎貝爾無法置信的，是娘家花費5萬美元與1萬美元（約新台幣30.7萬）支付婚禮費、前夫的簽證費，男方竟在2021年1月獲得簽證的隔天消失無蹤。

伊莎貝爾透露，她一回家就發現「90％的東西都不見了」，前夫的私人物品更被搬空，她嘗試登入對方的移民帳戶但失敗，之後更發現她的手機號碼與通訊軟體帳號遭前夫封鎖、信用卡被刷爆，只能請其他親友幫忙尋人，但所有人都無法聯繫到前夫。

隨著情緒沉澱，伊莎貝爾逐漸回想起前夫落跑的蛛絲馬跡，前夫經常晚上出門、婚後待她像陌生人、失蹤前幾天說想搬到昆士蘭與組建家庭。但最讓伊莎貝爾難以接受的，是移民部門獲報至今，都找不到前夫下落，她還是透過友人告知，才得知前夫再婚並在2021年2月與對方見「最後一面」。

Bride reveals how her husband ran away with all her money and blocked her phone number after getting his visa approved just 24 hours after their wedding - He was my ride or die’ (Photos)



Isabelle Glastonbury, 31, said she returned home to find all her man’s things were... pic.twitter.com/F9kjTACWOq — UpdatesPlug 🔌 (@updates_plug) June 12, 2023

幸好，伊莎貝爾在親友支持下走出正式離婚的陰霾，並與高中時代的男友麥克斯（Max）再婚，兩人也生下一個兒子。她想藉由自己的遭遇，呼籲大家注意伴侶透露出的蛛絲馬跡，「我一直看到跡象出現卻忽略它，你永遠不知道枕邊人真正在想什麼」。

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