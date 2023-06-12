資深藝人孫鵬與狄鶯是演藝圈著名的模範夫妻，育有一子孫安佐，而狄鶯也與天下媽媽一樣，擔憂孩子的未來。近日受訪時，性格直爽、有話直說的狄鶯也談及兩岸關係，並分享自己的觀點。

據《中評社》報導，狄鶯受訪時以身為母親的立場，提及對於兩岸關係的看法，她認為沒有一位媽媽希望看見戰事發生，而自己的孩子將要上戰場的情境，為避免這種情況，「台灣須設法避戰，不要去挑釁對岸。」此外，更以近期陷入戰火的烏克蘭為借鏡，認為台灣憑什麼與對岸戰爭。

此外，狄鶯也肯定台灣現今的發展情況，指出台灣可靠經濟、科技去爭取勝利，「只要不挑釁對岸，把自己做好，相信不會來打台灣。」反而若是因為挑釁而導致戰爭爆發，那麼對於生長在這片土地上的每一個人，都會造成傷害。另外，論及文化，狄鶯指出：「兩岸和平、保有中華文化是必須的。」因為兩岸同屬中華民族，有共同的祖先，都是自家人，並質疑「淡化中華文化的行徑」，認為同是中華民族，「為何就是要針對同個中華民族？那既然要去中化，就勇敢不要去賺大陸的錢。」

狄鶯也談及近期屢屢爆發的詐騙、性騷案等負面新聞，指出她只相信一件事：「所做的一切，老天爺都在看。」認為若是做不好就會將其下架，並相信這次大選一定會「翻天」。