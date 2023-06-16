外貿協會李惠玲副秘書長表示，全球供應鏈已朝去中心化、多元布局方向發展，不再過度依賴單一國家，各區域製造中心逐漸成型，例如台商在東協採科技智慧製造，與「加一模式」(例如泰國+1)延伸區域內分工；在南亞強化「台灣硬體+印度軟體」產業互補模式；在拉美則集中在墨西哥和巴西，以貼近北美市場及掌握豐富農牧礦產能源。

JETRO河田美緒理事依據該會所作調查表示，有6成的日企會因全球供應鏈最新變化而調整對外投資方向，擴大對外投資的對象以美國為首要目標，其次為越南及大陸。由於兩國企業布局以東協與美洲為交集，期待兩會過去於新南向媒合當地台日企業的工作，有機會能擴及美、墨等地。此外，河田美緒表示，台灣是日本業務拓展10大國家之一，日本近年對台投資重點項目有風力發電、機械設備、半導體等產業。

另企業對綠能和ESG的認知與行動已從Nice to have，成為Must to have的標配能力，台灣和日本同屬全球產品或服務的供應者，在協助業者淨零碳排的經驗上，更具相互參考的價值。兩會對提高中小企業淨零的認知與行動皆列為當務之急，外貿協會除透過資訊提供、驗證輔導及減碳行動力等「三支箭」，提供一條龍服務協助台灣企業外，也協助台灣企業爭取全球運具電動化商機。

除了業務交流，今年也首度針對內部管理進行討論。面對快速變化的數位時代，兩會咸感人才選訓必須隨之調整，JETRO以2025年起施行全新人事制度為目標，選用能觀察敏銳及持續學習的人才為優先；貿協則選用具有大數據、AI等新科技能力之人才，並利用數位平台長期提升現有員工數位能力，以迎向數位浪潮的挑戰。

最後，貿協藉由本次會議分享，將於本年11月9日至11日，在東京新宿首次辦理「日本台灣形象展」，能邀請更多的日本企業前來瞭解台灣的能量；以及於明年4月17日至20日，舉辦「Taipei AMPA Mega Show」，透過J-Bridge(Japan Innovation Bridge)平台，邀請日本新創業者來台交流。