金管會亦請汽車交通事故特別補償基金、住宅地震保險基金連假維持服務電話暢通。同時，為確保資訊安全無假期，也已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，以避免駭客入侵損及保戶權益情事發生。
為顧及保戶連假期間對保險相關事項詢問、理賠申請等需求，金管會要求各保險公司提供免付費服務電話，並應有專人服務或提供可處理緊急狀況的聯絡方式。服務電話一覽表已分別登載於金管會網站及產、壽險公會網站，保戶可至上述網站查詢、預先下載或抄錄。
2023年端午4天連假今（22）日開跑，金管會為讓民眾安心度假，已請保險公司提供免付費服務電話，專責協助處理保戶緊急突發狀況，並於產、壽險公會網站揭示服務電話號碼及提供服務方式，維持保戶服務不中斷。
金管會亦請汽車交通事故特別補償基金、住宅地震保險基金連假維持服務電話暢通。同時，為確保資訊安全無假期，也已責成各保險公司加強資訊安全防護作業，以避免駭客入侵損及保戶權益情事發生。
為顧及保戶連假期間對保險相關事項詢問、理賠申請等需求，金管會要求各保險公司提供免付費服務電話，並應有專人服務或提供可處理緊急狀況的聯絡方式。服務電話一覽表已分別登載於金管會網站及產、壽險公會網站，保戶可至上述網站查詢、預先下載或抄錄。
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