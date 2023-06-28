寶晶能源旗下城市發展電業與富邦金控三家子公司於日前簽訂綠電購售契約。由富邦金控統籌旗下子公司，包含銀行、產險、證券，與理念相近，並且能夠長期穩定供電的寶晶能源合作採購綠電。

寶晶於簽約後一個月內完成相關作業，預計今年7月1日起正式轉供，協助富邦金控2040的RE100目標邁進，共同為全球淨零碳排、永續家園盡一份心力。

寶晶能源董事長蔡佳晉表示，此次寶晶與富邦金控合作，創下大型企業綠電採購新典範與新紀錄，除了是台灣首次由金控整合旗下多家子公司共同採購綠電外，還寫下台灣金融機構採購綠電案中，覆蓋據點及電表數量最多的紀錄。

要完成富邦金控全台91個分行據點、122顆電表同步導入綠電，是項艱鉅的任務，執行管理及台電各區處審核作業之複雜度皆屬前所未見。由於寶晶能源超前佈署，與富邦金控合作無間，從事前充分評估、事中專業建議規劃、事後耐心嚴謹執行，共同與台電攜手克服所有挑戰，方能在最短時間內實現近百個營運據點之再生能源覆蓋，完成全台最多據點最多電表同步轉供綠電的典範。

蔡佳晉表示，企業對於導入綠電的需求日益增強，太陽能具有一年四季日間穩定供應的優勢，採取太陽能轉供的作法可大幅滿足日間使用潔淨能源，取得電證合一的再生能源憑證（T-REC）以抵扣碳排放，是企業推動ESG、實現RE100最積極且有效的做法。

寶晶能源長期深耕屏東地層下陷區及不利耕作區，自持案場，供給穩定綠電，已獲得多家優質企業採購。寶晶持續在南台灣耕耘並建置案場，預計2024年將得以提供200MW以上之太陽光電予全台灣企業。