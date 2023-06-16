「本土劇女神」曾莞婷首次挑戰鬼片演出，她在《化劫》中飾演誤入邪教的信徒，為了小孩陷入瘋狂，入魔樣貌讓老公黃騰浩相當不捨。曾莞婷接受時報周刊CTWANT專訪時透露，片中她除了要踩著新鮮雞血製造血腳印，直呼：「真的很滑，但顏料做不出那種感覺」；敬業的她，與黃騰浩拍攝床戲當天，她正巧遇到生理期大血崩，不得已只能脫掉滿是經血的底褲上陣演出。

曾莞婷平時熱愛看鬼片，即便在片中演出被邪神附身畫面，化上特殊妝，還要展現有如「大法師」般的高難度動作，她也樂在其中，直呼：「我一直很想拍恐怖片啊，被問說有沒有猶豫，我真的是立馬答應迫不及待，想說怎麼都沒人找我！」

曾莞婷拍《化劫》挑戰當鬼后，入魔裝扮打破以往形象。（圖／台北双喜電影提供）

《化劫》曾莞婷誤信邪教，為了生回早夭的女兒，主動向老公黃騰浩求歡。（圖／台北双喜電影提供）

她首次挑戰鬼后演技，也是吃了不少苦頭，片中她為了展現被「上仙」附身入魔的模樣，戴上國外訂製的特殊隱形眼鏡，模仿「蜘蛛」爬行、翻滾、360度下腰轉身等高難度動作，還因隱形眼鏡視角太小、夜晚視線不佳，一不小心就撞到鏡頭。她透露上場前，劇組有安排她去上肢體訓練課，即便她進組前就因拍戲手臂受傷，她也還是硬著頭皮上陣，「我每次上完課都要去看醫生，去打類固醇跟止痛針，拍攝前也要吃止痛藥緩解。」即使受傷但她一上鏡就立刻進入狀態，笑說：「很神奇耶！進入狀態之後，就不會覺得痛了。」

曾莞婷片中為了生回已經離開的孩子，特地擺陣做法主動撲倒老公黃騰浩求歡。回想拍攝現場，曾莞婷受訪時先是向一旁黃騰浩抱歉，「我真的對他很不好意思，因為我那天生理期大血崩。」當時她因為長時間拍攝，即便有用棉條，底褲還是沾到不少經血，「那時候我一直在思考，到底要穿著有血的褲子演戲，還是要把底褲脫掉，後來決定把底褲脫掉，因為我還有外面的衣服沒有影響。」

曾莞婷為了《化劫》相當犧牲，恐佈妝容讓她完全看不到原本的美貌。（圖／趙文彬攝）

黃騰浩與曾莞婷片中雖然有親密戲，但兩人事前都先排練溝通過，防護措施也都做了。（圖／趙文彬攝）

不過曾莞婷當下也不好意思跟黃騰浩說，擔心造成對方壓力，只想著要怎麼解決，黃騰浩直到宣傳才得知當時狀況，聽了也趕緊安慰曾莞婷，表示沒關係，「還好（當下）你沒講，這個講了可能真的會有壓力。」

近來Me too風波頻傳，演出親密戲如何拿捏尺度，不讓對手演員感到不適也相當重要，黃騰浩、曾莞婷都強調，演出親密戲時溝通以及信任感相當重要，曾莞婷表示：「我們都有先排練過，防護該做都有做。」黃騰浩也補充，「通常親密戲可以做到什麼程度，還有接受的底線都是要溝通，不能因為某些狀態，超過那個界線，要顧及對方的感受。」

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