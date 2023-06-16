匈牙利首都布達佩斯歡慶建城150周年，文化總會與紙風車劇團也前往舉辦「台灣歐趴，文化遶境」藝術巡演，當地時間15日中午舉辦記者會，布達佩斯第2區副市長丹尼爾．伯格（Daniel Berg）也到場致詞，並跟著山宛然劇團武山老師體驗布袋戲操作，感受台灣的藝術文化。

丹尼爾．伯格致詞時表示，台灣與匈牙利在1990年代同時成為民主國家，都以開放多元的文化著稱，在貿易經濟文化上也一直以來保持良好關係，未來要保持並進一步發展這些關係。他感謝文總與紙風車帶著台灣傳統表演來此，除了文化交流，更具支持匈牙利境內烏克蘭難民的目的。

台灣駐匈牙利大使劉世忠表示，去年台灣捐贈了150萬美元，給匈牙利政府指定的匈牙利教會援助組織，用以幫助有需要的烏克蘭難民，這次台灣則要利用文化力量，協助烏克蘭朋友度過難關。紙風車劇團是台灣最著名的兒童劇團之一，他們將為匈牙利和烏克蘭呈現獨特精彩的台灣文化，也代表台灣和匈牙利都站在烏克蘭的後方，三個國家的人民站在一起，攜手互助，和平才會到來，烏克蘭朋友早日返回故鄉。

文總祕書長李厚慶祝賀布達佩斯150周年生日，他表示，匈牙利與台灣有不少相像之處，除了兩地都有世界級美食，更重要都享有民主、自由的空氣，人民溫暖友善，彼此支持，孕育多元包容的文化。在台灣，朋友有難會互相幫忙，匈牙利也用這樣的精神照顧烏克蘭，台灣也要用具體行動支持，除了150萬美元捐款，也要在此次演出把台灣美食、文化、哪吒精神分享給匈牙利與烏克蘭。

匈牙利時間6月16日的下午，將有「台灣日嘉年華」活動在匈牙利的MKVM博物館舉行，MKVM公關活動策劃人卡特琳（Katalin Rabai）表示，該博物館旨在向大家介紹不同國家的文化、歷史，希望本次活動讓更多人認識台灣之美，台灣日將有精彩的活動、美食、文化、布袋戲偶，還有台灣來的平安符，保佑大家平安健康。匈牙利台灣協會黃文綺會長則說，本次活動在眾人齊心合作下實現，期待真正看到演出的一刻。

「台灣歐趴，文化遶境」將於6月16日至6月21日在匈牙利布達佩斯登場，共有六場交流活動與演出。