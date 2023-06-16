財信傳媒集團董事長謝金河日前表示，「兩岸關係很好時，台灣經濟也從來沒好過，但這3年，台灣經濟基礎非常好，台股創歷史高點。」這番說法一出，引發網友大炸鍋，直喊「有種就趕快中止ECFA啊」、「那就切斷跟大陸貿易啊」。

謝金河14日受邀前往民進黨中央演講「從國際經濟局勢看投資台灣新契機」，據轉述，謝金河在會中表示，這段時間，坊間有很多似是而非言論，像前總統馬英九最喜歡說「兩岸關係不好，台灣經濟一定不會好」。

謝金河說明，他要告訴大家，兩岸關係很好時，台灣經濟也從來沒好過，但這3年，台灣的經濟其實非常好，股市也創下歷史高點。他同時向在座中執委表示，未來大家在選舉的路上，若遇到有任何經濟問題，願意當大家後盾。

這番說法曝光後，引發《yahoo！財經》網友熱烈討論，紛紛留言「既然大陸對我們經濟沒影響，趕快中止ECFA啊」、「兩岸關係不好，民進黨的經濟變好，這是一定的」、「爭眼說瞎話，那台灣都不要和大陸貿易，做得到嗎？」、「所以現在經濟很好？」、「」、「關係越壞經濟越好，那打仗不就好了...」。

還有網友認為，這3年台灣經濟非常好? 去看看店面招租的，以前從來沒有這種現象；直言「你活在哪個時空啊？」、「每年台商從中國大陸賺取的1500億美元回來台灣是假的嗎」、「果然又是一個20年來經濟最好」。