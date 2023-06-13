蔡明忠表示，5G開台迄今已將近三年，隨著產業整併，電信市場也朝良性競爭發展，台灣大去年合併總營收達1722億元，創下歷史新高，營收年成長率10%，居業界第一，稅後純益為110億元，每股盈餘3.91元。

蔡明忠表示，在5G、電子商務、家用寬頻三大引擎驅動下，台灣大111年合併總營收年增10%，加上產業競爭趨於穩定與成本費用管控得宜，合併EBITDA同創歷史新高，年成長達4%，優於全年業績展望。續約5G用戶月租費增幅高達25%，加上好速成(又又)、mo幣多、OP響樂生活與Disney+等四大獨門專案的全方位服務助攻，智慧型手機月租用戶ARPU持續提升，帶動全年行動服務營收年成長率增速至2.6%，是5G開台以來最高。

針對市場關心的與台灣之星合併案，蔡明忠指出，台灣大合併台灣之星一案，已獲NCC核准，雙方董事會也通過新的換股比例，目前尚待公平會與證交所核准。台灣大期待透過產業整併，發揮珍貴頻譜資源整合效益，合併後的新台灣大，將提供3.5GHz之100MHz大頻寬，除大幅提升網路效益，對比兩家公司、兩套基礎建設各自獨立運作，每年將省下1至2億度用電。

有小股東提問台灣大是否有機會重回電信獲利王，蔡明忠回答說，當下獲利王是中華電(2412)，台灣大居於一個競爭劣勢，加上中華電寬頻固網又是獨霸的狀況，這是「艱難的挑戰」!

台灣大今日通過配發現金股息每股4.3元，換算殖利率約4.1%。