哥倫比亞軍方公布找到4名孩童時的影片。

哥倫比亞4名原住民孩童受困亞馬遜雨林40天獲救，孩童父親引述女兒稱，妻子墜機後還活了4天，臨終前交代孩子們「快走」，救了孩子一命。不過孩童外祖父有不同說法，他稱孫女告訴他，母親一開始就離世了，他們在原地停留4天才移動，每到一個地點都會留下記號。另外孩子們目前還在醫院接受治療，不過家族卻已上演搶人大戰，外祖父母及父親分別爭搶監護權，外祖父更指控女婿會家暴。

4名哥倫比亞原住民孩童5月隨母親搭機時墜機亞馬遜雨林，受困40天獲救，孩子父親拉諾克（Manuel Miller Ranoque）引述13歲繼女萊絲莉（Lesly）的話說，妻子在墜機後還活了4天，傷重不治前交代孩子們「快走」，救了孩子們一命。

不過路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）、哥倫比亞電視台「Noticias Caracol」等12日報導，哥倫比亞國防部周一晚間公布孩童外祖父穆庫圖伊（Narciso Mucutuy）在醫院的訪談影片，他的說法似乎與女婿的說詞有所出入。

圖為4童外祖父穆庫圖伊（Narciso Mucutuy）。（圖／美聯社）
圖為4童外祖父穆庫圖伊（Narciso Mucutuy）。（圖／美聯社）

穆庫圖伊說，萊絲莉告訴他，飛機墜毀後，她從飛機殘骸中拉出當時不到1歲的小妹克莉絲汀（Christin），救了小妹一命，「當她環顧四周，她看到她母親死了，她看到三具遺體下小妹的腳，然後把她拉出來」。

他說萊絲莉拉出小妹後看到其他弟妹受傷，於是她打開母親的包包，拿出裡面的衣物當成繃帶包紮，她也用奶瓶一點一點地餵小妹，牛奶喝完後改餵水，克莉絲汀才得以活下來。

他說孩子們先在飛機殘骸附近待了4天，用機上找到的木薯粉果腹，等待救援，之後才開始移動，每到一個地點就留下記號，希望有人能找到他們。

穆庫圖伊稱，孩子們聽到直升機飛近時相當害怕，因此躲到大片樹葉底下，萊絲莉也有看到10公尺外尋找他們的救難人員，不過他們仍躲起來、不回應，甚至遮住小妹的嘴巴，以防她哭鬧。最後孩子們都累壞了，決定留在定點等待「奇蹟」發生。

目前尚不清楚誰的說法才正確，不過可以確定的是，在母親喪命後，4名孩童的家人已展開搶人大戰。據美聯社、「Noticias Caracol」報導，拉諾克是4童中2名幼子的生父，他11日要求與4名子女同住，孩童的外祖父母也要求監護權。

穆庫圖伊指控女婿對女兒家暴、毆打女兒，當夫妻倆爭吵時，孩子們就躲到樹林裡。

圖為4童父親拉諾克（Manuel Miller Ranoque）。（圖／美聯社）
圖為4童父親拉諾克（Manuel Miller Ranoque）。（圖／美聯社）

針對岳父指控，拉諾克坦言夫妻間有問題，但強調是「有時」對妻子進行「言語」攻擊，「很少」動手，比較多的是「口頭爭吵」。

哥國的兒童保護機構將在孩童住院治療期間訪談家人，了解家庭狀況。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

文章來源：EXCLUSIVE: Four brave children found in the Amazon jungle are pictured recovering in their hospital beds surrounded by stuffed animals and have created touching drawings of Wilson the Belgian Shepherd who helped rescue them before going missing himself
文章來源：Relatives fight for custody of kids who survived plane crash and weeks in Amazon jungle
文章來源：Eldest of rescued Colombian children pulled sister from plane wreckage
文章來源：En qué consiste el proceso de restablecimiento de derechos a los niños rescatados en Guaviare?
困亞馬遜雨林40天 4姊弟獲救第一句話令人心碎
4姊弟墜機亞馬遜雨林奇蹟存活！最小1歲 靠2物撐過40天
小小忍者？墜機4童叢林活30天「有腳印沒人影」 搜救員：不尋常

#亞馬遜雨林 #叢林 #墜機 #4童 #孩童