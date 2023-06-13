哥倫比亞軍方公布找到4名孩童時的影片。

哥倫比亞4名原住民孩童受困亞馬遜雨林40天獲救，孩童父親引述女兒稱，妻子墜機後還活了4天，臨終前交代孩子們「快走」，救了孩子一命。不過孩童外祖父有不同說法，他稱孫女告訴他，母親一開始就離世了，他們在原地停留4天才移動，每到一個地點都會留下記號。另外孩子們目前還在醫院接受治療，不過家族卻已上演搶人大戰，外祖父母及父親分別爭搶監護權，外祖父更指控女婿會家暴。

EXCLUSIVE: Four brave children found in the Amazon jungle are pictured recovering in their hospital beds https://t.co/IOwP8ceaD6 pic.twitter.com/uoB6RspWL1 — Daily Mail Online (@MailOnline) June 12, 2023

4名哥倫比亞原住民孩童5月隨母親搭機時墜機亞馬遜雨林，受困40天獲救，孩子父親拉諾克（Manuel Miller Ranoque）引述13歲繼女萊絲莉（Lesly）的話說，妻子在墜機後還活了4天，傷重不治前交代孩子們「快走」，救了孩子們一命。

不過路透社、英國《每日郵報》（Daily Mail）、哥倫比亞電視台「Noticias Caracol」等12日報導，哥倫比亞國防部周一晚間公布孩童外祖父穆庫圖伊（Narciso Mucutuy）在醫院的訪談影片，他的說法似乎與女婿的說詞有所出入。

圖為4童外祖父穆庫圖伊（Narciso Mucutuy）。（圖／美聯社）

穆庫圖伊說，萊絲莉告訴他，飛機墜毀後，她從飛機殘骸中拉出當時不到1歲的小妹克莉絲汀（Christin），救了小妹一命，「當她環顧四周，她看到她母親死了，她看到三具遺體下小妹的腳，然後把她拉出來」。

#OperaciónEsperanza | Cuando Lesly, la hermana mayor, vio que los adultos que iban en la avioneta habían muerto, rescató a su hermana menor Cristin, y junto a sus otros hermanos estuvieron 4 días esperando, alimentándose con 3 libras de fariña.



Posteriormente partieron hacia el… pic.twitter.com/YgboV7Eblg — Mindefensa (@mindefensa) June 12, 2023

他說萊絲莉拉出小妹後看到其他弟妹受傷，於是她打開母親的包包，拿出裡面的衣物當成繃帶包紮，她也用奶瓶一點一點地餵小妹，牛奶喝完後改餵水，克莉絲汀才得以活下來。

#OperaciónEsperanza | El abuelo explica que la bebé, Cristin, sobrevivió gracias a que su hermana pudo darle tetero 🍼 de a pocos, cuando se terminó, la alimentó con agua.



En un momento, su cansancio les impidió seguir y decidieron quedarse juntos en un mismo lugar esperando el… pic.twitter.com/uZK61SUY63 — Mindefensa (@mindefensa) June 12, 2023

他說孩子們先在飛機殘骸附近待了4天，用機上找到的木薯粉果腹，等待救援，之後才開始移動，每到一個地點就留下記號，希望有人能找到他們。

穆庫圖伊稱，孩子們聽到直升機飛近時相當害怕，因此躲到大片樹葉底下，萊絲莉也有看到10公尺外尋找他們的救難人員，不過他們仍躲起來、不回應，甚至遮住小妹的嘴巴，以防她哭鬧。最後孩子們都累壞了，決定留在定點等待「奇蹟」發生。

目前尚不清楚誰的說法才正確，不過可以確定的是，在母親喪命後，4名孩童的家人已展開搶人大戰。據美聯社、「Noticias Caracol」報導，拉諾克是4童中2名幼子的生父，他11日要求與4名子女同住，孩童的外祖父母也要求監護權。

穆庫圖伊指控女婿對女兒家暴、毆打女兒，當夫妻倆爭吵時，孩子們就躲到樹林裡。

圖為4童父親拉諾克（Manuel Miller Ranoque）。（圖／美聯社）

針對岳父指控，拉諾克坦言夫妻間有問題，但強調是「有時」對妻子進行「言語」攻擊，「很少」動手，比較多的是「口頭爭吵」。

哥國的兒童保護機構將在孩童住院治療期間訪談家人，了解家庭狀況。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。