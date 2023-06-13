一年一度端午佳節即將到來，夢時代館內漢來上海湯包、瓦城、饗泰多、開飯川食堂、品中信、Mia C'bon、鄧師傅、黑橋牌等餐飲品牌，紛紛推出特色端粽禮盒。

此外，針對喜愛創意甜點粽的民眾，星巴克及手信坊、美姬饅頭等品牌亦推出創意端午點心或冰粽禮盒，無論是甜粽、鹹粽、南部粽、北部粽，抑或出自星級飯店、餐飲名店的粽子皆有，民眾可趁此機會購入特色鹹甜點心，飽嚐佳節美味！

位於夢時代B1F瓦城集團店櫃，瞄準饕客喜好，推出「Thai x Shann 嚴選飄香粽」，內含「泰式蝦醬肉粽」與「椰香榴槤粽」等四款鹹甜皆有、融合台式與泰式的跨界飄香創意粽；鄧師傅祭出經典熱賣的「鮑魚干貝荷葉飯」；黑橋牌販售整條黑豬肉香腸入餡，創造驚奇美好滋味的「黑豬香腸粽」；3F開飯川食堂與6F饗泰多將明星菜「梅干鹹燒白」放入肉粽，推出限定創意美味「鹹燒白肉粽」；8F品中信茶樓則有內含「紅麴風味赤肉粽」、「芋香櫻花蝦紫米粽」及「香蕈酸菜鴨肉粽」三款、每推出皆滿滿好評的粽香好味禮盒。夢時代全館眾多美味端粽禮盒，歡迎消費者向各店櫃洽詢訂購。

夢時代觀察，品嚐創意節令小點可幫助增添生活儀式感，相當受民眾喜愛。館內2家星巴克特別推出受粉絲歡迎的「夏日風情禮盒」，內含珍珠奶茶與西西里風咖啡兩款星冰粽、及芋泥花生脆糖與楊枝甘露兩款星蕨餅；B1F手信坊暢銷熱賣的「丰采晶漾冰粽禮盒」，內含3種不同口味冰粽，每一口都能吃到濃郁香甜！值得注意的是，B1F知名造型饅頭品牌「美姬饅頭」，期間限定展售端午節令限定「兔兔粽子鮮乳造型紅豆包」，可作為端午創意點心搭配首選，喜愛的民眾千萬別錯過了！