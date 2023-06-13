85度C回饋會員舉辦APP跨店取年中慶，6/14到6/16連續三天，每天上午10點在85Cafe APP跨店取線上開賣大杯拿鐵和大杯海岩（就是海岩咖啡）買二送一，每款咖啡每日限量各2,000組，售完為止。6/15推出季節限定手搖飲「紅柚烏龍」，沁涼消暑又解渴，只在限定門市才喝得到。

85Cafe APP會員到目前已超過90萬人，為回饋會員，6/14到6/16連續三天APP跨店取年中慶，推出大杯拿鐵和大杯海岩咖啡（就是海岩咖啡）買二送一活動，三杯大杯拿鐵原價285元年中慶活動只要190元，三杯大杯海岩原價240元特價160元，等於打了67折，活動三天每天上午十點在85Cafe APP跨店取準時開賣，兩款咖啡每天限量各2,000組，每位會員每天每款咖啡限購乙組，不限冰熱，兌換期限到2023年10月31日，超值優惠只限在APP線上購買結帳，會員會自動累積紅利點數，單筆消費滿50元就可獲得1點，累積達85點，就能晉升年度VIP，一年內每個月都可以領到一張85折優惠券，紅利點數還能兌換飲品折價／升級／免費兌換／免費加料等多重優惠。

6/15日起85度C全台限定300家門市推出一款新手搖飲「紅柚烏龍」，使用酸甜紅葡萄柚汁，搭配黃金比例調製的烏龍茶，完美中和葡萄柚汁中的澀味，喝起來順口香甜，更適合夏天清涼解渴，大杯售價55元（冰）。