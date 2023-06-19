迎接暑假旅遊旺季商機，晶華國際酒店集團旗下各酒店結合城市行銷概念，精心規劃出一系列充滿深度的在地文化遊程，並再度與台灣高鐵攜手合作，推出住房加購車票全台最低7折起優惠，即日起透過集團官網預訂7月1日至9月30日的行程、無論任何房型或專案皆適用。入住房客除可省下近千元的旅行交通費用外，還有機會抽中價值萬元的「環遊晶華住宿券」，免費入住集團旗下酒店。訂房時選擇「zingala 銀角零卡結帳，另有機會獲贈1,200元中租Coin，。

晶華國際酒店集團與台灣高鐵近年來積極推動房間和車票聯賣，從方便消費者一站式訂購、為消費者節省行程旅費的角度出發，在飯店官網的訂房頁面上即可直接購買高鐵車票，為消費者提供最方便的訂購方式以及最難得的優惠價格。

晶華國際酒店集團旗下三個品牌、共計13家酒店都有提供這項操作便利的優惠活動，無論是高鐵沿線大城--台北、台南、高雄，或是搭乘高鐵再轉乘至東部的礁溪、花蓮以及太魯閣國家公園等地，都可以選擇入住並加購高鐵7折車票。配合此次高鐵購票7折起活動，集團旗下各酒店也祭出各式吸引人的住房與餐飲折扣方案，台北晶華酒店推出超值入住方案，雙人成行每晚6,930元起，即可入住12坪精緻客房，徜徉「城市星空電影院」和多項五星級設施，凡訂房加購高鐵票再享升等豪華客房及CNN唯一推薦台北必吃的?麗廳自助式早餐買一送一優惠。

台南市政府將於明年喜迎建城四百年，並舉辦盛大的「臺南400年度博覽會活動」，台南晶英酒店邀請專業嚮導帶領民眾走訪與歷史相呼應的古蹟景點，六月份起每週末午後出團，一起探索府城內充滿巷弄文化的角落，感受台南當地獨特的文藝歷史氛圍，雙人入住海東客房每晚4,999元起，每房加贈南埕衖事入埕門票2張及Uber Super Voucher 400元，加購高鐵票再享晶英貴賓廊Happy Hour買一送一優惠。

太魯閣晶英酒店則悉心規劃了平日限定住房專案，雙人入住山嵐客房每晚10,340元起，入住的房客可盡情感受峽谷清新宜人的空氣和壯麗的山水景致，期間不妨選購飯店的半日遊行程，由專業的「故事解說員」帶路，探索峽谷的歷史、生態環境、時代背景及特有的部落文化，於7月1日至8月31日入住的房客，可享夏日夜宵小點心。礁溪晶泉丰旅祭出超優惠房價，每晚最低只要5,200元起，即可入住雅緻溫泉雙人客房，於房內享用特製迎賓點心和日式湯屋房般的半露天溫泉泡湯池，翌日可享用輕日式自助式早餐，平日入住再享隔日延遲退房至12:00，並贈送微醺Happy Hour。高雄晶英國際行館雙人入住御心侶驛高樓層港景大床房含早餐，每晚8,899元起，入住即贈獺祭清酒乙瓶，另加價升等24坪御質行驛港景大床套房，可獲贈晶英國際行館專屬卡包兩個。

全台捷絲旅也提供加購高鐵車票7折起的優惠，每晚3,300元起即可入住台北西門館的精緻客房，免費享用Just Cafe'迎賓茶點、健身房、親子遊憩空間等館內設施。即將於7月1日正式重新開幕的台大尊賢館，也推出開幕住房優惠，雙人入住豪華客房含早餐每晚3,600元起。宜蘭礁溪館的沛日式客房，兩人入住每晚3,200元起，可享日式早餐和客房內特有的超大獨立景觀湯池；凡預訂以上館別時加購高鐵票均可享隔日延遲退房至12:00。

捷絲旅台北三重館則推出暢遊雙北住房優惠，雙人入住豪華客房含早餐，每晚2,800元起，每房獲贈北北基好玩卡一日券兩張。以在地糖廠文化融入設計元素且為品牌旗下首間擁有戶外泳池的台南館，也針對預訂高鐵的民眾推出專屬優惠，雙人成行入住鼓悅客房，每房每晚2,323元起，可享Just Cafe 迎賓點心，平日入住可享升等鼓迎客房禮遇。

高雄中正館的豪華雙人房，二人同行每晚最低2,990元起，花蓮中正館的精緻客房，二人同行每晚最低2,700元起，再享升等精緻三人房之禮遇。搭高鐵入住高雄站前館的家庭房，三天兩夜每房每晚最低2,900元起，另贈送館內咖啡飲品300元抵用券。