結婚是每個人都渴望的終身大事，如果能娶到能力強又能互相幫助的老婆，更是100分，《小鐵星座》運勢專欄分享結婚後能幫老公賺錢的前3名星座，依序是水瓶女、摩羯女、射手女，其中第1名的水瓶女個性獨立，結了婚依舊不放棄事業，會為了自己而活。

▍第3名：射手女

射手女天生擁有勞碌命，而她們的忙碌不一定是在事業方面，也有可能是在社區公益或料理家事等方面。如果她們的老公能力強很會賺錢，她們也願意在家當家庭主婦，但如果老公能力一般或不會賺錢的，就會扛起家計，奮力賺錢養家。

▍第2名：摩羯女

摩羯女天生吃苦耐勞，而且很有主見和想法，在股票買賣或房産投資都能有比較穩健的收穫。如果她們本身有一定的專業能力，婚後會依然兼差賺錢養家，等到小孩年紀大後，憑藉她們腳踏實地的專業修煉，還能在專業領域做出一番事業。

▍第1名：水瓶女

水瓶女個性獨立，她們不會因為結婚就放棄事業，她們不會有強大的野心總是盤算著如何賺錢，而是為自己而活，並且會為了喜好或興趣去做事業，尤其是在嫁人之後，她們會比較沒有心理包袱，這種輕鬆專心的狀態反而最容易賺到錢。