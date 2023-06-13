台中市長盧秀燕日前在IG上傳了一段暢飲可樂的影片，今（13）日遭多位民進黨籍市議員指責不健康，並呼籲她應以身作則、示範健康飲食習慣。對此，資深媒體人謝寒冰怒批，民進黨總統候選人兼黨主席賴清德，不久前才拍影片稱自己愛喝全糖珍奶，而這些批評盧秀燕喝可樂的議員們「好像通通都瞎了」？

多位民進黨台中市議員進行聯合質詢，並批評盧秀燕喝可樂的影片是錯誤示範。（林欣儀攝）

民進黨台中市議員陳雅惠、蕭隆澤、張芬郁、陳俞融等人今進行聯合質詢，並批評盧秀燕喝可樂的影片是錯誤示範。其中，陳雅惠指出，台灣學生肥胖問題嚴重，以台中為例，國小學生肥胖比率從109學年度的12.36％，增加到111學年度為13.63％；陳俞融則說，可樂是不健康飲料，更可能對牙齒、胃造成傷害，盧的影片不只出現滿滿一冰箱可樂的畫面，更說「夏天我幾乎每天都喝」，她應該以身作則，以健康飲食習慣示範給家長及孩子。

而盧秀燕則回應，自己平常都喝開水、每天一杯黑咖啡，犒賞自己的時候會喝可樂，但一瓶會分幾天喝完。

謝寒冰今在臉書發文怒嗆，這些民進黨議員因盧秀燕喝可樂，而批評她做了錯誤示範，但在賴清德說自己愛喝全糖珍珠奶茶時，卻沒有相同批評，「好像通通都瞎了」。許多網友也在謝寒冰的貼文留言，他們的意見包括「雙標黨的日常」、「民進黨人雖然是好意，但這種雙標邏輯太奇怪了」、「只許州官放火，不準百姓點燈」，國民黨台北市議員楊植斗也留言嘲諷，喝可樂的自由也沒了。