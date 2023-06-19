民進黨總統候選人賴清德民調遭民眾黨的柯文哲反超，為爭取年輕族群認同，民進黨總統候選人暨副總統賴清德今天在 LINE 及Instagram上發布全新社群企劃，分別為「賴Weekly」以及「借問賴答」，讓社會大眾能用更多不同的方式，獲得賴清德的第一手資訊。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，「賴Weekly」收錄當周新聞時事，並貼心幫網友們整理畫重點，希望能讓網友更方便轉傳、分享。此外，除了整理當週時事外，更設計「留言評論」功能，網友們只需簡單留下評論，便能得到擁有賴清德與自己評論的同框圖卡，轉傳分享更方便。

她說，「賴 Weekly」希望能讓民眾在每天眾多的新聞中，有個能讓支持者們更方便、快速得到賴清德及民進黨相關新聞的管道。

針對Instagram上所推出的「借問賴答」，郭雅慧表示，未來會不定期在Instagram限時動態上讓網友提問，並在隔天回覆，目的在於增加賴清德與粉絲的互動，開發更多年輕社群，讓大家更了解賴清德，歡迎網友發揮創意，新單元預計明（20）日晚間就會在Instagram上回覆提問。