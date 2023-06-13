民進黨日前公布前黨工性騷吃案調查結論，指前副秘書長林飛帆當時做法，與中央黨部既有規定並無相違背之處，但林飛帆今(13)日下午召開記者會，自行宣布退出台北市第三選區立委選舉。媒體人黃揚明表示，賴清德民調可能被Me Too風波影響，才讓林飛帆成為犧牲品，救自己的選情；他也指出，若林真的退選，爆出性騷爭議的藍委陳雪生、傅崐萁恐怕會成民進黨的「提款機」，全黨形象都會被攻擊。

黃揚明今在政論節目《大新聞大爆卦》表示，林飛帆此次參選是一起步就跌倒，後續競選會很不利，如今退選對民進黨不利，但對於總統候選人賴清德有利，若賴清德選擇「催到底」，就算調查結果沒問題也要林退選，就代表民調真的被Me too 風波影響，一將功成萬骨枯，很多人都會成為犧牲品。

黃揚明指出，民進黨危機處理，看似打向林飛帆，但國民黨的立委陳雪生、傅崐萁就會變成民進黨的「提款機」。一個只是涉嫌包庇、行政調查沒事的前副秘書長都要退選，「國民黨兩個被指控性騷，其中一個還被法院判決定讞的，要不要退？」

黃揚明續指，現在林飛帆退選至少能夠換掉國民黨兩個人，民進黨若是以這種方式思考，也許他們覺得划算，畢竟北三選區本就是國民黨的，但這樣就能打亂藍營在花蓮、馬祖的布局，還能一直打擊國民黨的形象。

黃揚明說，當每個政黨都爆出Me too風波後，各自的處理方式就會被比較，民進黨的網軍就會用最強烈的方式，像是做「表格」列出「民進黨林飛帆：負責退選」、「國民黨陳雪生：不認錯不道歉」，這對國民黨不會是好事，國民黨必須要好好思考，也許對於陳雪生、傅崐萁本人的選情不會受影響，但在吸納中間選民時，Me too燒回國民黨卻沒有處理，就會形成對比，對於中間選民的吸引力會不會受傷還不知道，但一定會成為民進黨攻擊的方向。