小米Xiaomi 13 Ultra配備專業超色準的2K AMOLED螢幕，並搭載旗艦性能台積電4奈米製程Snapdragon 8 Gen 2，並配備5000mAh大電量電池。螢幕方面，Xiaomi 13 Ultra採用6.73吋專業級WQHD+超色準螢幕，峰值亮度最高可達2600 nits，根據全新CIE 2015色度標準進行校準，支援高度的自動化色彩管理。

小米Xiaomi 13 Ultra是小米與徠卡更進一步推升行動影像技術的成果，以配備1吋超大感光元件和可變光圈的主鏡頭，搭載六焦段徠卡光學四鏡頭，覆蓋從12mm(超廣角)、23mm(廣角)、75mm(長焦)到全新的120mm(超長焦)，並透過In-Sensor-Zoom技術進一步提供46mm和240mm焦段。

小米Xiaomi 13 Ultra提供12GB+512GB版本售價36,888元，於明(14)日12:30起在小米商城、小米之家全台實體門市等合作電商全面開賣。

據TrendForce調查數據，第一季全球智慧型手機產量僅2.5億支，年衰退19.5%。小米(含Xiaomi+Redmi+POCO)第一季產量達2650 萬支，季減少27.4%，排名第四，在三星、蘋果以及OPPO之後，主要仍是全球消費信心低落，加上小米的成品庫存水位仍高所致，故生產規畫相當保守，由於第二季持續庫存調節，因此季產量成長幅度受限，預估季增約20%。