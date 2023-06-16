彰化市精誠中學三年級學生林均嶧（中）順利錄取陽明交通大學醫學系，該校校長游源忠（右）與國中導師陳儀芳（左）與有榮焉。（孫英哲攝）

彰化市精誠中學三年級學生林均嶧，童年時曾是炙手可熱的廣告童星，曾演出舒潔衛生紙、IKEA及花旗銀行等廣告，但13年前他的父親罹癌，中斷他的童星路，他轉而立志要考上醫學系，從醫救治父親，雖然他的父親已在4年前去世，但他堅持苦讀，並順利考上國立陽明交通大學醫學系，朝從醫夢想邁進一大步。

「永遠不要懷疑那麼努力的自己，就是那樣的自己，今天才能走到這裡。」林均嶧說，他小時候長得可愛，5歲時參加廣告童星試鏡，順利錄取，之後陸續接拍舒潔衛生紙、IKEA及花旗銀行等公司廣告，還到對岸拍片，但人生意外來很快，他的父親當時因身體有異就醫，被檢出鼻咽癌第4期。

因家裡突逢巨變，林均嶧也中斷了童星之路，他看著父親常得往返醫院，接受各種治療，飽受病魔折磨，他可以感覺到父親的痛苦，當時他就和父親約定，他長大要當醫生，並且要把父親醫好。

林均嶧說，進入小學後，他就很清楚自己的目標，因此要求自己每一科都要讀到最好，大約是在小學四年級，他的課業成績就一直名列前矛，而其家中經濟因父親罹癌後陷入困頓，他拚了命讀書除了是與父親的約定，也想要拚獎學金，減輕母親的負擔。

他的國中、高中導師陳儀芳、楊一郎不約而同表示，均嶧永遠是班上上課最認真的學生，總是坐在第一排，兩眼炯炯有神看著台上的老師，並常與老師在課當中互動交流，百分之百投入上課。不服輸且早熟的均嶧除了課業成績優異之外，也不藏私，願意與同學分享筆記，甚至花時間教導對課程內容不了解的同學。

「不要忘記自己為什麼這麼努力！」超愛五月天樂團的林均嶧說，他平常最愛聽五月天的歌紓壓，五月天的歌很熱血，總是能提醒人們努力是為了什麼。他知道自己的家境比別人差，因此很珍惜自己擁有的，也一直很努力實踐與父親的約定，12年的苦讀歲月雖漫長，但順利上了醫學系，「一切都值得了！」

林均嶧學測成績可上許多大學的醫學系，但他最後選擇就讀國立陽明交通大學醫學系，他表示，他到陽明交通大學面試時，3名面試教授對他多所鼓勵，勉勵他不要被逆境擊倒，並期許他日後有能力也要幫助他人，這些關心鼓勵的話讓他相當溫暖、感動，也讓他想到一路來曾幫助過他的人，他想說聲「謝謝你們的幫助，我一定會成為仁心仁術的醫生！」