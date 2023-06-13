丹佛金塊勇奪NBA總冠軍，主將約基奇（Nikola Jokic）獲選FMVP，美國媒體盛讚他是當今最傑出的籃球選手。《丹佛郵報》認為約基奇今年總冠軍賽的英勇表現足以拿來與公牛王朝6冠的麥可喬丹（Michael Jordan）相提並論，該報提出「麥可喬丹當年真的有超越2023年約基奇的表現嗎？」

約基奇今年季後賽場均30分、13.5籃板、9.5助攻，而且他是身高211公分的中鋒，獨一無二的全方位能力有如籃壇的大谷翔平。該文作者Mike Singer寫道：「小丑約基奇的超能力是他以自己的方式，那是緩慢、有條理、精確的，他有很多種方式達成目標。」

另一位作家Sean Keeler則說：「我本來想要大喊這是瀆神，但我去數據網站看了之後，小丑確實已經達到同一等級了。他生涯16次季後賽大三元，喬丹只有兩次。」他們認為就算約基奇還沒有超越喬丹，他也算是非常接近了。

美媒ESPN黑人主播馬克瓊斯（Mark Jones）似乎對約基奇抱有成見，當有人在推特盛讚約基奇的籃球智商，馬克瓊斯卻譏諷說：「這沒什麼，我轉播了這麼多比賽，隆多（Rajon Rondo）可以每一次看出對手的戰術，他甚至能告訴自己的對手該怎麼跑位。」後來球迷翻出瓊斯的言論，發現他處處針對約基奇，懷疑他「看白人不順眼」，幾乎引發黑白種族對立的爭議。