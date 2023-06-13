小S（徐熙娣）今（13日）出席醫美記者會，將於明（14日）度過45歲生日的她，今坦言去年開始就不想鋪張慶生，尤其成為人母後深知媽媽的辛勞，所以母難日當天只想陪在徐媽媽身邊。但沒想到，二姐大S（徐熙媛）前幾日主動提議要幫她慶生，「我想說去她家吃飯，結果她說如果又是她家就不要慶祝了。她說生日應該要穿漂亮禮服，吃好吃餐廳」。

她說，大S突然提議，是因為覺得到了現在的年紀，可以說是看一年少一年，所以最終決定全家跟摯友們一起到餐廳吃飯，她也透露大S已經放話會穿超級大禮服，亮麗登場。

關於禮物，小S直言不喜歡收到禮物，「我過去曾聽過收禮物會害家人遭殃的事情，所以我真的非常討厭別人送我禮物，我再次聲明，只要是禮物，I hate！」，如果老公Mike贈送大鑽戒呢？私下不配戴飾品的她坦言會大發飆，「我會問他，我們認識這麼久你還不了解我嗎，而且我之前摘掉鑽戒洗手，就忘記戴了，我發誓我沒有戴鑽戒的命。而且像我的婚戒，也是一辦完婚禮就鎖到保險箱，我姊都笑說要是她來偷偷換掉，我也一定不會發現。」