日本京都府及和歌山縣推動中小學國際教育交流團13日由專案辦公室主任永井正人、和歌山縣庄田卓爾及官方代表一行拜會屏東縣政府，縣長周春米接待表示，台日往來密切，繼去年「台日教育交流20週年紀念活動」後，今年透過國際教育交流，期待更為深化，讓縣內有意願交流的學校，培養學子國際視野與競爭力。

周春米表示，屏東縣目前已有大同高中等12所學校分別與日本、韓國、美國、紐西蘭、新加坡、印度、南非等國家成為國際交流夥伴，去年透過萬丹國中舉辦國際交流工作坊機會得知，屏東縣有意願與日本學校交流的高中、國中、國小學校數超過40校。

屏東縣長周春米(中)藉著接待日本國際交流專案代表的機會，進一步搭建雙方國際交流窗口。(屏縣府提供)

目前疫情舒緩，國際間交流越來越頻繁，她也特別率團去日本推廣屏東生產的優質農特產與時令果品，未來期盼更進一步搭建雙方國際交流窗口，促使屏東與日本雙方國際教育交流有更具體的管道與共識，促進跨文化對話和友誼。

京都府永井正人、和歌山縣庄田卓爾均為公立高中校長退休，連續6年獲聘擔任京都府與和歌山縣推動國際教育交流的官方總窗口代表，負責統籌指揮各項交流事宜，對於轄內學校的情況有相當程度的了解，資歷及經驗皆相當深厚豐富。

永井正人主任表示，這次能率團前來屏東拜訪感到相當榮幸，自己曾擔任教職，更能深刻體會國際教育的重要性，疫情前每年都有許多學生到日本交流，且人數逐年增加，因此在現今疫情趨緩後，盼能恢復臺日雙方的國際交流熱度。

過往曾數度造訪臺灣，但主要集中在臺灣北部，今天首度造訪屏東，當地人的熱情令人印象深刻，希望透過今天拜會行程，讓雙方情誼與交流互動能更上一層樓。