「In-N-Out」快閃台北！吸千人朝聖 開賣一小時完售

美國漢堡品牌「In-N-Out」今（13）日在台北市大直區舉辦限時限量的活動，一大早就吸引大量饕客排隊，開店不到1小時就全數完售，讓許多撲空的人火大，到租借場地的餐廳「Osteria by Angie大直店」狂刷1星負評，痛批活動規則沒講清楚，讓業者覺得相當無奈。

來自美國西岸的知名漢堡品牌「In-N-Out」強勢登台，今日在大直義式餐廳「Osteria by Angie」舉辦快閃活動，販售3款漢堡為：「多寶多堡漢堡」、「愛樂魔風味漢堡」、「普樂騰風味漢堡」，限時限量從早上11點開賣到下午3點，且不提供訂位服務。

消息曝光後，有不少饕客都想嘗鮮，今日上午該店門口排起長長的隊伍，不過早上11點開賣沒多久，「Osteria by Angie」的官方IG就緊急發布限時動態，「今日份量已發完」，讓許多撲空的民眾感到扼腕。

沒吃到漢堡的饕客怒衝「Osteria by Angie」的Google評論區留負評。（圖／翻攝自Google Map）

讓人沒想到的是，事後大直義式餐廳「Osteria by Angie」的Google評論區出現大量1星負評，吃不到漢堡的饕客痛批，「9:50拿到手環，排到2點跟我說沒了，主辦方會不會太搞笑，外面溫度35度，真的太扯」、「一顆星都嫌多到現場才知道有發手環，前一天都沒公佈訊息害一堆人白排隊，好棒棒的蹭熱度」、「排了半天最後說沒有，讚」、「漢堡準備不夠就不要開店了」。

對此，業者也在評論區直接回覆消費者，表示該店僅提供場地租借，若對快閃活動有疑義，建議可以直接到「In-N-Out」的官方粉絲團反應。不過這樣的說法仍讓部分消費者無法接受，又寫負評開嗆，「別拿『只是場地租借』當藉口！你們沒有好處的話，誰會選一家義式餐廳來賣美式漢堡？」