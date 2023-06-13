高雄大遠百在端午節前夕，秉持取之社會、回饋社會的營運宗旨，持續舉辦各項愛心捐血、物資募集等公益活動，關懷需要被照顧的家庭，今年特別與高雄市政府社會局仁愛之家合作，13日捐贈近百組端陽禮盒，分送給更多需要關懷的中、低收入戶長輩，在端午節前夕，齊心共同打造幸福家園，讓社會更美好。

高雄大遠百表示，三年多來雖然受到疫情的衝擊，連帶波及到許多人的生活，此次由高雄大遠百主辦的「萬粽傳愛‧幸福端午」端午禮盒公益捐贈活動，共捐贈近百組端陽禮盒，網羅五星級飯店特色粽子，要讓長輩們過個不一樣的端午節。活動捐贈儀式由高雄大遠百副店長陳建宏副理代表贈予高雄市政府社會局仁愛之家，並由仁愛之家許錦雯秘書代表受贈，同時頒發感謝狀肯定高雄大遠百的愛心，同時也邀請各界共襄盛舉，關懷社會，將愛心轉化成實質行動，送愛到真正需要的人手上。

高雄市政府社會局仁愛之家位於高雄燕巢區，占地10公頃，建築面積31,389坪，為全國面積最遼闊之公立機構，主要服務對象為設籍本市年滿65歲以上之中、低收入戶老人以及需要幫助的個案，送愛予受關懷的長輩，提前過端午；高雄大遠百進一步表示，遠百愛的串連「萬粽傳愛‧幸福端午」端午禮盒公益捐贈活動圓滿達成，希望透過本活動的舉辦能喚起廣大民眾的愛心，以實際行動支持更多需要幫助的長輩們，期盼在端午節前夕，能夠吃到熱呼呼的粽子、溫暖在心裡，讓社會充滿幸福氛圍。

高雄大遠百為迎接端午節到來，於地下一樓「異國食品館」獨家引進全台端午名粽，網羅星級飯店、人氣名店、各地創意美饌，融合養生元素，享用美食同時也能兼顧健康，即日起凡購買端午節專刊商品，持遠百APP結帳或持HAPPY GO卡過卡單筆滿888元以上即贈送「100元美食餐飲抵用券」，購買二件以上可享88折優惠，遠東百貨端午名粽讓你送禮大方、增添話題，自家品嚐更大飽口福。

此外，今年端午名粽首推台北遠東香格里拉飯店由香宮與上海醉月樓廚藝團隊精心製作獻上多款特色美粽，特別的是海陸香粽禮袋，包含鮑魚蟹肉粽1顆、香宮經典烤鴨粽2顆、墨魚紅燒肉粽2顆及紫米奶黃流沙粽1顆，推薦價只要1,588元，搭配精緻禮袋，是佳節送禮自用的絕佳首選。