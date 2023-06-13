商總理事長許舒博表示，臺灣及立陶宛在近年交流上，不僅共享民主、自由等普世價值外，也共同面對疫後復甦及地緣政治所帶來的全球經濟衝擊與挑戰。去年11月立陶宛在臺灣成立「立陶宛貿易代表處」，展現加速建立雙邊經貿合作之決心與行動力。

立陶宛作為東歐的重要經濟體之一，臺灣與立陶宛間的貿易總額逐年成長，2022年臺立雙邊進出口總額較2021年增加約近1,000萬美元，主要涵蓋多個領域，包含電子產品、機械設備、食品和農產品等，顯示臺灣和立陶宛經貿關係日益提升。

許舒博說明，此次立陶宛農業部和食品局代表團的交流將有助於深化臺灣與立陶宛在食品產業的合作。加上近年來立陶宛和臺灣關係越發緊密，特別是立陶宛、波蘭與捷克，這三國都是東歐市場的重要一環，也與其他歐盟成員國有著緊密的貿易聯繫。對於身為海島國家的臺灣，以出口為導向，立陶宛、波蘭與捷克都將可成為臺灣企業通往東歐市場的重要戰略據點。

許舒博提到，今年9月初，商總也將率團前往立陶宛進行臺灣食品拓銷，和立陶宛相關商業協會簽署合作備忘錄，並將透過立陶宛農業部和食品局將臺灣的農產品和食品帶入立陶宛市場，提升臺灣食品在國際市場的能見度，以具體行動推動食品產業發展。

許舒博期盼，透過本次的交流活動能牽起雙邊企業合作的可能性，並在今年9月初回訪立陶宛時，更進一步深化合作關係，特別是臺灣作為亞洲的美食之都，擁有獨特的飲食文化和多元的口味需求。雙方的合作將有助於豐富兩國市場的食品選擇，亦可滿足消費者多元的口味需求。