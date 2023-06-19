國科會副主委林敏聰此次出訪芬蘭期間，偕同台灣代表處張代表會晤芬蘭外交與經濟相關部會官員，並參訪IQM量子科技新創公司(IQM Quantum Computers)。林副主委分享臺灣厚實的半導體產業製造與研發能力，並期望臺芬從科研布局到產業合作，啟動兩國量子科技的合作契機。

芬蘭IQM量子科技為歐洲量子電腦的領導者，是由芬蘭阿爾托大學(Aalto University)和芬蘭VTT共同合作技轉而成立的新創公司。目前募資規模已超過7,100萬歐元，正著手建造芬蘭第一台商用54超導量子位元的量子電腦，由其主導的Q-Exa聯盟也正在德國建造量子電腦。

鑒於荷蘭在量子科技領域擁有豐富的研發生態，國科會本次出訪荷蘭的量子技術研究機構QuTech，也拜會其他在光量子計算、量子計算軟體上具有特殊技術的量子科技新創公司，除了解荷蘭在量子科技的發展狀況並探詢臺荷未來在量子科研合作的可能。

QuTech是荷蘭台夫特理工大學及荷蘭國家應用科學院於2014年共同創立的量子技術研究機構；QuTech目前與Intel合組先進量子運算研究單位，並透過Intel位於美國奧勒岡州希爾斯伯勒的D1製造工廠，成功首次大規模生產矽量子位元，讓量子運算在實體應用的可能性大為提高。

國科會副主委林敏聰進一步表示，我國的量子國家隊包含17個研發團隊，涵蓋跨領域與學研法人單位的專家學者及多家公司，分別聚焦量子元件、量子電腦、量子演算法及量子通訊等不同技術項目，並跨項目整合發展進行研發，希望開發出臺灣獨到之量子科技軟硬體產業之關鍵核心技術。藉由本次出訪芬蘭及荷蘭的行程，期望促進臺灣與兩國在量子科技研發上進行實質的交流，以及深化未來的合作，透過國際合作讓臺灣在全球的量子科技競爭中佔有一席之地。