桃園第六選區立委藍綠至今未正式提名，國民黨桃園市黨部提名小組上周決議協調民調並徵詢1周，僅議長邱奕勝姪女邱若華於13日截止日到市黨部表態參選，該選區其他議員和主任委員都無意願且尊重黨部，市黨部將待確認邱若華的條件與資格後，報請黨中央審議提名。

桃園第六選區現任立委為連任2屆的無黨籍趙正宇，過去民進黨都禮讓，但至今藍綠2黨第一至第五選區提名人選都已陸續確定，只剩第六選區（八德區、大溪區、 復興區、中壢區12里）還渾沌未明。

國民黨市黨部表示，第六選區列為艱困選區，為了盡速定奪提名方式及人選，市黨部6日起至13日為期7天開放有志之士登記，同時也再徵詢第六選區其他可能參選黨員意願，經1周洽詢，八德大溪復興的黨籍議員和主任委員都沒意願，且多尊重黨部提名，原積極爭取國民黨提名的邱繼泰，也決定返回校園再進修。

而邱若華13日下午2點在祕書、親友等7人陪同下拜訪市黨部，並表達當仁不讓意願，在該選區僅有她一人表態下，將由市黨部提名小組確認她的條件與資格，報請黨中央提名委員會參考評估。

黨部指出，雖然邱若華較晚表態，但她本來就對對政治工作有高度熱忱，且是黃國園成員之一，在邱奕勝服務處工作4年，受理陳情、安排會勘等，協調能力強，是邱奕勝得力助手，加上英語能力強，地方樂見她為國民黨再贏回一席。

民進黨目前仍未明，民眾黨則有桃園市黨部發言人李慕妍在勤跑基層。