42歲名模林可彤曾出演知名歌手MV、擔任電視劇配角，2017年跟銀行副總裁武廣明結婚後，育有2名兒子，近來已較少推出作品。最近她陪老公去香港出差，去銀行解鎖被凍結的帳戶，當時一身衣著輕便，突然被問：「妳是明星吧」，讓她得意直呼：「行員是我的再生父母」，引來網友虧說：「那是話術，男的叫帥哥，女的叫美女」，對此，林可彤幽默回應了。

林可彤12日帶兩個小孩去銀行解凍帳戶，沒想到行員協助處理事情時，詢問她：「妳是明星吧？！」當下她原以為在開玩笑，僅跟大兒子對視而笑，結果核對基本資料時，由於她先前在行業那欄填模特兒，對方下秒脫口：「妳不只是模特兒吧！妳應該是明星！」

林可彤表示從前覺得香港行員很嚴肅，但現在感覺對方是再生父母，開心地說：「我一身輕便攜帶兩子都有星味，真的不知道要如何是好」，後來心情大好的她，搭地鐵回飯店時，扛了睡在推車的小兒子下樓梯，接著帶大兒子逛完街後，帶兩名兒子游泳，為此打趣說：「我真的不只走路有風，我是真的瘋。」

林可彤跟網友的對話十分有趣。(圖/林可彤 IG)

對此，網友們回應：「妳是明星，確實是讓人超喜愛的明星，超愛妳的」、「真的太強啦～～～光芒四射」、「香港人也會看台灣偶像劇、綜藝玩很大，所以就會知道妳是明星」，此外，也有網友虧：「想太多喔！那是銀行的話術，看到男的叫帥哥，看到女的叫美女，妳的等級高一點」，林可彤以一句話回應：「我不聽我不聽」，對話相當有趣。