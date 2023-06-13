英國20世紀席捲全球歌壇的天團「披頭四」（the Beatles）1970年解散之後，約翰藍儂、喬治哈里森已陸續辭世。仍在人世的成員之一保羅麥卡尼週二（13日）宣布，在人工智慧（AI）的協助之下，已從一卷多年前的樣帶之中提取約翰藍儂的聲音，他將利用這個珍貴的錄音完成披頭四的「最後作品」，預計今年之內問世。

英美多家媒體報導，麥卡尼週二在英國廣播公司第四電台（Radio 4）「今天」節目（Today）表示，他從約翰藍儂留下的一捲樣帶之中提取藍儂的聲音，「才剛完成，作品會在今年發行」。

披頭四1960年在英國利物浦成軍，1970年解散，團員各自發展。約翰藍儂1980年12月於紐約遇槍擊身亡，年僅40歲。喬治哈里森2001年11月因肺癌在美國加州辭世，當時58歲。尚在人世的兩名團員保羅麥卡尼本月18日將滿81歲，林哥史達今年已82歲。

保羅麥卡尼表示，仰賴AI技術之賜，約翰藍儂生前錄製樣帶裡的一首歌，即將變身成為披頭四最後作品。

麥卡尼週二未透露藍儂遺作曲名，不過外界推測很可能是1978年藍儂留下的《Now and Then》。1995年麥卡尼、哈里森、史達為《真跡》（Anthology）系列紀念專輯彙整曲目時，曾考慮收錄此曲。

約翰藍儂遺孀小野洋子1994年把一卷樣帶提供給麥卡尼，卡帶標註「給保羅」（For Paul），內有好幾首歌，都是藍儂1980年去世前於紐約公寓以錄音機錄製，音效粗糙，作品處於初製階段，藍儂以鋼琴自彈自唱。樣帶已有2首歌在1995年、1996年先後問世，分別是《自由如鳥》（Free As A Bird）與《真愛》（Real Love），當時以披頭四睽違25年發行新作之姿問世。

搖滾歌手出身的製作人林恩（Jeff Lynne）說，《Now and Then》是一首表達歉意的情歌，屬於藍儂創作晚期典型風格，《真跡》紀念專輯籌備過程原本想錄這首，不過很快就放棄了，「歌曲裡有一段合唱，幾無歌詞，我們錄了伴奏，蠻粗糙的，談不上完成」。

保羅麥卡尼（右）與林哥史達均已年過80。圖為兩人2016年於倫敦合影。（資料照／路透社）

麥卡尼聲稱，哈里森形容樣帶裡藍儂的歌聲「粗劣」、拒絕參與錄製這首歌。麥卡尼2006年接受《Q雜誌》訪問時說：「歌名不怎麼好，全曲需要修飾，但主旋律優美，而且有約翰的聲音。但喬治不喜歡這首歌。披頭四很民主的，所以沒錄。」

當時也傳出這首歌原始錄音有技術面問題，樣帶裡一直有藍儂公寓電路發出的「嗡嗡」聲。

麥卡尼多次提及很想把這首歌完成，如今的科技讓此願終得實現。麥卡尼說，2021年紀錄片《披頭四：狂熱回歸》（The Beatles: Get Back）拍攝過程中，用電腦從背景裡披頭四的聲音提取出來，篩除背景噪音甚至樂器聲，得到「乾淨」的歌聲。同樣技術也應用於麥卡尼所稱的「最後作品」：「我們得以製作披頭四的最後錄音作品，來自約翰的一捲樣帶，這種AI技術能讓約翰的歌聲變得很乾淨。然後還可以比照一般程序混音。」

麥卡尼說，AI技術能發揮到這種程度「有些嚇人，但也很令人振奮」。

麥卡尼在近期巡迴演唱會、在去年重新混音推出的專輯《左輪手槍》（Revolver）之中，就靠這種技術與藍儂「隔空」合唱。