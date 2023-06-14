民進黨前副秘書長林飛帆因捲入性騷風波，昨（13）日下午宣布退出台北市第三選區立委選舉，民進黨前秘書長羅文嘉昨晚發聲為林叫屈，透露曾兩度找對方擔任不分區立委，但林始終沒有答應，並讚美林是「真正的戰士」。

羅文嘉昨晚在臉書表示，2016年與2020年時，民進黨就有意找林飛帆進入不分區名單，但林兩次都沒有答應，因為他希望靠戰鬥而被肯定，並在這次沒有畏懼地接受徵召，出戰藍大於綠的北市中山、北松山選區。

「突然而來的性平事件，對手當然抓住機會要把他拉下來！」羅文嘉指出，林飛帆是對付心口不一、言行不一致對手的極佳選擇，讓國民黨立委王鴻薇心有忌憚，硬把吃案罪名扣在林身上，但調查小組已經講得很清楚，還他公道了。

羅文嘉感嘆道，民進黨處理性騷擾的申訴機制，相關流程規定非常清楚，國民黨人惡意扭曲就算了，但民進黨各級人士當然要了解，「真正的戰士，最後無法一戰，舉頭望明月，我想很多人一定充滿感嘆」。