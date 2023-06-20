台灣民意基金會公佈最新調，蔡英文總統的聲望42.3％ ，相較上個月再重挫，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，黨主席任內發生的性騷擾案，及四位新任大法官提名爭議，恐是短期因素；可能因素之一則是，台灣通膨，總體經濟表現不佳。

民調問到贊同或不贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，11.9％非常贊同，30.4％還算贊同，24.9％不太贊同， 23.3％一點也不贊同，6.4％沒意見，3.2％不知道或拒答。顯示四成二基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成八不贊同；不贊同者比贊同者多 6 個百分點。

游盈隆說，這項發現傳達了一個清楚的訊息就是，蔡英文正第四度陷入執政困境，距前次執政困境結束才一個月。與上個月相比，「總統職務表現贊同率」下滑 3 個百分點，「總統職務表現不贊同率」 急遽上揚 11.4 個百分點。這一來一 往，使得原本贊同她國家領導方式的人比不贊同者多 8.5 個百分點，如今翻轉過來，不贊同者比贊同者多 6 個百分點。

他認為，較可能導致蔡總統聲望下跌的短期因素有兩個。一個是民進黨近期性騷擾案的衝擊， 由於爆發的性騷擾案都是蔡英文兼黨主席任內發生，再加上關係密切的總統府資政顏志發，乃全國小英之友會總會長也被檢舉涉。

6 月 4 日總 統府第一時間對外表示，對此案沒有調查權，被外界解讀為蔡英文意圖推卸責任；另一個是，四位新任大法官提名爭議，都被在野黨認為親綠，使得未來十五位大法官清一色都是綠的，司法權能否獨立運作面臨考驗。蔡總統的重要人 事安排是否妥適，也再次備受質疑。

他說，此外，台灣近期通貨膨脹，物價飛漲，升斗小民生活壓力倍增，加上全球性市場需求減弱，台灣出口衰退，製造業無薪假明顯增加，總體經濟表現不佳等，也可能是 重要因素。

他認為，從長期趨勢看，這次是 2019 年 5 月以來民怨最高漲的時刻之一。

至於台灣人的政黨認同；民調顯示，11.6％非常接近民進黨，28.9％還算接近民進黨，22.1％ 還算接近國民黨，5.5％非常接近國民黨，29 中性選民(或獨立選民)，3％不知道、拒答。 換句話說，約四成一是綠營認同者，其中深綠 一成二，淺綠二成九，同時，有二成八是藍營認同者，其中 5.5％深藍，二成二淺藍； 此外，二成九中性選民。綠認同者比藍認同者多 12.9 個百分點。

從另一個角度看， 目前台灣藍綠勢力比率是 1：1.47，也就是說，綠認同者是藍認同者的 1.47 倍。這是 2023 年最新的藍綠基本盤。

和 3 個月前相比，綠認同者 33.8％，現在是 40.5％，增加 6.7 個百分點;三個月前，藍認同者 23.1％，現在是 27.6％， 增加 4.5 個百分點。藍綠陣營各自都有可觀的支持者回流，這應是 2024 總統大選開打的自然現象。