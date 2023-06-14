去年8月發生多起國人遭誘騙前往柬埔寨從事詐騙工作，台南市警察局主動清查轄內潛在被害人，從去年9月到今年5月，陸續進行5次緝捕行動，過程中還有2名幹員遭頑強抵抗的嫌犯抓傷，最後總共逮捕劉嫌等9人，警詢後以刑法意圖營利以詐術使人出國、人口販運防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

過程中還有2名幹員遭頑強抵抗的嫌犯抓傷。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方調查，這個人蛇集團先在網路社群刊登「高薪從事打字員、博奕工作人員、人事管理、業務部管理」或「招待旅遊」，並宣稱可以完成淘金夢或出國夢，誘使被害人主動加廣告上通訊軟體帳號，人蛇集團再主動與被害人聯絡，以出國免費「包吃包住、提供機票」甚至是「預支薪水」等優渥福利，誘騙被害人搭機赴海外工作。

台南一名黃姓被害人至柬埔寨後，被強迫從事招募詐騙工作，因不從，被以俗稱「豬仔」方式轉賣至金三角另犯罪集團拘禁，後來與多名拘禁人共同打破鐵窗逃離，透過越南辦事處協助搭機返台。另一名女性被害人也被以「豬仔」方式被轉賣到西港園區中國城從事網路交友投資詐騙，但因癲癇症發作遭丟包金邊機場，透過管道營救才順利返台。

台南警方成立專案小組循線追查，日前陸續拘捕以劉某為首的不法人蛇集團共9人，目前清查被害人數共8人，包含台南6人、雲林及高雄各1人；警方呼籲民眾應嚴加檢視網路上所刊登的提供免費機票出國且「高薪」工作，或「高獲利之投資」等廣告，有疑問請撥打反詐騙專線165查證，以免貿然出國或投資後遭不法集團控制。