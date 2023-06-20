自來水公司六區處今天表示，配合交通部鐵道局辦理北區東豐路鐵路地下化施工1000m／m管線改善施工，台南市北部、東區與中西區部分地區，將從6月27日上午9時起至28日上午6時止，停水施工21小時，估計約有3萬2000多戶受影響，請用戶提前儲水備用，停水期間請關閉電動抽水機電源，慎防火警。

水公司說，此次停水區域為北區、東區及中西區部分里；水壓降低區域為北區部分里，影響戶數共計32991戶；其中，停水戶數29602戶、水壓降低戶3389戶。除了停水區域外，其餘地區均正常供水。

此次停水及水壓降低影響範圍如下：

停水區域：1.北區公園里、大興里、小北里（小北路以南）、長興里（長德街以東）、北華里（忠義路3段以東）；2.東區大同里、成大里（台鐵鐵路以西） 、東門里（台鐵鐵路以西） 、圍下里（台鐵鐵路以西）；3.中西區赤崁里、南美里、小西門里、南門里、郡王里、開山里、法華里、永華里、城隍里。

水壓降低區域：北區小北里（小北路以北）、長興里（長德街以西）、北華里（忠義路3段以西）。