民進黨今年選舉「不好搞」，主席賴神持續祭出奇兵策略，選舉提名策略小組今宣布徵召昔高年級實習生、前北農總經理吳音寧，挑戰現任藍委謝衣鳯，參選彰化第3選區立委，該選區被綠營視為艱困選區，綠營祭出「奇兵」策略，究竟是奇兵還是死馬當活馬醫的砲灰，備受地方關注。

謝衣鳯認為吳音寧跟賴清德一樣是台獨工作者，要如何做到和平保台。（本報資料照片）

彰化第3選區現任立委是國民黨籍的謝衣鳯，其現在擔任國民黨副秘書長、彰化縣黨部主任委員，爺爺謝言信及媽媽鄭汝芬都曾擔任過立委，弟弟謝典林是現任彰化議長，「謝家」在彰化的影響力強大，綠營若沒有守住該選區，恐怕影響的不僅是立委，甚至還會牽動總統選舉，讓綠營彰化陷入苦戰。

這場雙妹對決戰火已點燃，雙方隔空交火，謝衣鳯認為吳音寧跟賴清德一樣是台獨工作者，要如何做到和平保台，強調自己尊重中華民國憲法「希望賴清德可以認同，我謝衣鳯比較能夠實現你和平保台目標。」

而針對謝衣鳯的說法吳音寧則表示，任何卑躬屈膝都無法取得和平保台，能不能和平保台取決於要先認同自己的家鄉、自己的台灣、自己的土地，她會努力讓鄉親感受到她想為這塊土地打拚的熱忱。

談起吳音寧參選地方「聲音」不斷，除吳音寧在擔任北農總經理期間爭議不斷外，地方認為，民進黨2022九合一地方選舉遭遇史上最大慘敗，蔡英文請辭黨主席，黨內檢討、鬥爭聲浪不絕於耳，地方「要死要活」時吳音寧人在哪裡？這些年也沒看吳為地方做些什麼，現在突然空降要地方挺是要怎麼挺。

但挺「寧」派認為，吳音寧從小出生在彰化溪州鄉，在溪州鄉公所工作將近十年時間，直到2018年北農事件後，她也是回到溪州家鄉寫作，這次要挑戰彰化謝家確實不容易，這絕對會是一場硬仗。