隨著網路時代的來臨，人們因通訊的發達使生活更加便利，在家就可以透過網路投資理財、滑滑手指就可以網購心愛的商品，但根據警政署日前統計「假投資詐騙」與「假網拍詐騙」為最常見之詐騙手法前兩名；為了強化詐騙宣導，三重警方邀請百萬YouTuber的HowHow陳孜昊現身三重分局擔任一日分局長，盼提升民眾的視詐、防詐能力。

在擔任一日三重警分局長期間，HowHow陳孜昊以生動的方式說明最常見的6種詐騙手法，分別為「假投資詐騙、假網拍詐騙、假檢警詐騙、假交友詐騙、解除分期付款詐騙、虛擬遊戲點數詐騙」，並提醒民眾遇到詐騙時謹記「一聽、二掛、三查證」的口訣可有效降低受騙機率。

網紅跨刀贊助錄製犯罪預防公益宣導影片強力發聲，希望藉由名人的高人氣帶動全民一同「識詐、阻詐、懲詐、打詐，希望將反詐騙知能拓展到不同族群，使犯罪預防宣導成效向下扎根、向外擴散；三重分局也呼籲民眾，如接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165電話諮詢，確保自身財產安全。