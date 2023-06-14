新北市三峽區今(14)日中午12時許發生一起國中生墜樓意外！1名就讀國中2年級的少年上午疑與父親爭吵後，憤而離家後，卻一時失足高處墜落地面，鄰居發現立即打電話叫救護車，救護人員到場時少年已無生命跡象，立即送往醫院急救，目前少年仍在醫院急救中，轄區警方已在進行調查，釐清意外發生原因。

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